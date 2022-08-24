Названы цели атак украинских беспилотников в Крыму

Целями атак украинских беспилотников по территории Крыма могут быть проверка систем противовоздушной обороны (ПВО), срыв наступления союзных войск в рамках спецоперации или психологическое воздействие, приводит портал ForPost мнения военных экспертов.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин предположил, что подобными атаками Украина может изучать расположение возможных военных целей на полуострове и их защищенность системами ПВО. Второй целью он назвал психологическое воздействие и демонстрацию возможностей Вооруженных сил Украины.

Военный аналитик Института стран СНГ Владимир Евсеев добавил, что атаками украинцы могут пытаться сорвать наступление в Николаевской области или хотя бы отвлечь от него внимание.