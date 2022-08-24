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1 час назад

Названы цели атак украинских беспилотников в Крыму

Lenta.ruиещё 1

Целями атак украинских беспилотников по территории Крыма могут быть проверка систем противовоздушной обороны (ПВО), срыв наступления союзных войск в рамках спецоперации или психологическое воздействие, приводит портал ForPost мнения военных экспертов.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин предположил, что подобными атаками Украина может изучать расположение возможных военных целей на полуострове и их защищенность системами ПВО. Второй целью он назвал психологическое воздействие и демонстрацию возможностей Вооруженных сил Украины.

Военный аналитик Института стран СНГ Владимир Евсеев добавил, что атаками украинцы могут пытаться сорвать наступление в Николаевской области или хотя бы отвлечь от него внимание.

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Проверку атаками беспилотников систем ПВО для последующего запуска ракет систем залпового огня HIMARS Евсеев счел бесполезной, так как американские ракеты будут сбиты. «HIMARS маскируют другими системами залпового огня. В этом случае их надо селектировать среди других целей. С этим может справиться зенитный ракетный комплекс С-400. Если гипотетически говорить о Крыме, то здесь ракеты HIMARS ничем прикрыть не получится вовсе. Что сделает их легкой целью для российской ПВО», — добавил Евсеев.

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