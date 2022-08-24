Bloomberg: Украина получит от США ЗРК NASAMS

Новый пакет военной помощи для Украины на сумму $2,98 миллиарда, объявленный в среду президентом Джо Байденом, включает некоторые из ключевых вооружений, которые еще не были произведены. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Фото: Efrem Lukatsky/AP Efrem Lukatsky/AP

По данным агентства, в пакет помощи войдут шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, системы подавления беспилотных летательных аппаратов Puma и вспомогательное оборудование для них Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также 245 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и 65 тысяч 120-миллиметровых минометных боеприпасов. Также в него войдут средства на обучение военных и поддержку.