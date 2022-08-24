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12 минут назад

Bloomberg: в новый пакет военной помощи США Украине войдет ЗРК NASAMS

Газета.Ru

Новый пакет военной помощи для Украины на сумму $2,98 миллиарда, объявленный в среду президентом Джо Байденом, включает некоторые из ключевых вооружений, которые еще не были произведены. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg: Украина получит от США ЗРК NASAMS
Фото: Efrem Lukatsky/APEfrem Lukatsky/AP

По данным агентства, в пакет помощи войдут шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, системы подавления беспилотных летательных аппаратов Puma и вспомогательное оборудование для них Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также 245 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и 65 тысяч 120-миллиметровых минометных боеприпасов. Также в него войдут средства на обучение военных и поддержку.

24 августа президент США Джо Байден объявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи в размере $2,8 млрд. По его словам, очередной транш позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы, боеприпасы, системы противодействия беспилотникам и радары для обороны Украины «в долгосрочной перспективе».

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