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53 минуты назад

Ветеран американской разведки назвал имитацией помощь США Украине

Lenta.ru

США лишь имитируют помощь Украине, поскольку не намерены бросать вызов России и переходить к решительным действиям. Об этом рассказал ветеран и бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в статье для RT.

Ветеран американской разведки назвал имитацией помощь США Украине
Фото: ReutersReuters

По его словам, «амбиции США на Украине — это сплошная риторика, никаких значимых действий». «Политики могут бросаться громкими словами на страницах лояльных изданий, но ни американские военные, ни их союзники по НАТО не способны по-настоящему бросить вызов России на Украине», — заявил он.

«В конце концов, кризис на Украине не является экзистенциальным ни для США, ни для НАТО; проигрыш будет лишь очередной неудачей — этакий Афганистан на стероидах. Поражение Киева само по себе не угрожает Североатлантическому альянсу и Вашингтону крахом», — добавил Риттер.

Ранее обозреватель издания The National Interest Рамон Маркс предположил, что США потерпят стратегическое поражение независимо от результатов конфликта на Украине из-за тесных отношений России и Китая. Маркс предрек сближение Пекина и Москвы как стратегических союзников из-за их тесных энергетических связей.

Армия,Скотт Риттер,НАТО,
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