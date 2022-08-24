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13 минут назад

Кадыров заявил о создании в Чечне нового элитного спецподразделения

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о создании второго элитного спецподразделения по охране объектов нефтегазового комплекса УВО Росгвардии по республике. Об этом он написал в Telegram.

Кадыров заявил о создании в Чечне элитного спецподразделения
Фото: ТАССТАСС

По его словам, это тот самый знаменитый «Нефтеполк», бойцы которого в свое время принимали участие в многочисленных специальных операциях. В настоящее время база обновленного подразделения рассчитана на 2000 человек, добавил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что желающие стать сотрудником подразделения могут обратиться в управление Росгвардии по республике.

Ранее Кадыров опубликовал видео с чеченскими солдатами, носящими нашивки «На Киев». Кроме того, глава республики показал бронированную и специальную технику с аналогичной надписью. Он подчеркнул, что бойцы готовы взять штурмом любой населенный пункт по приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Армия,Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Росгвардия,
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