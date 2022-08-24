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1 час назад

В США охарактеризовали новый носитель российских "Кинжалов"

Газета.Ru

ВКС России приняли на вооружение новую модификацию сверхзвукового истребителя МиГ-31И, этот самолет является носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал», пишет Military Watch Magazine.

В США охарактеризовали новый носитель российских "Кинжалов"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что этот самолет обладает более совершенной, чем у МиГ-31К, электродистанционной системой управления и улучшенными летно-техническими характеристиками.

«МиГ-31 по классификации НАТО носит название Foxhound. В 1980-х годах самолет разрабатывался для запуска космических кораблей, нужна была платформа с очень высокой скоростью и грузоподъемностью, способная проводить запуски выше предела Армстронга», — пишет Military Watch Magazine.

По мнению летчика-испытателя Игоря Маликова, слова которого приводит издание, МиГ-31И «будет намного лучше с точки зрения достижения заданных параметров полета».

«Всеми процессами управляет электроника, скорость высоту, маршрут, компьютер получает с земли. Это делает работу пилота более комфортной. Системы МиГ-31 постоянно дорабатываются, поскольку у истребителя огромный потенциал модернизации», — сказал летчик.

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что три самолета МиГ-31и, оснащенные гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» были перебазированы на аэродром Чкаловск Калининградской области.

Ранее заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов заявлял, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которыми вооружены истребители МиГ-31И, успешно применяются в военной спецоперации на Украине. Впервые Россия применила гиперзвуковые ракеты авиационного ракетного комплекса в ходе спецоперации в марте текущего года.

Скорость ракеты «Кинжал» в десять раз превышает скорость звука, дальность применения — более 2 тыс. км.

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