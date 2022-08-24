Российские истребители сделают невидимыми в холодильнике

Для строящихся истребителей пятого поколения Су-57 на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина построили холодильное помещение, сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации.

Отмечается, что это отдельно стоящее здание, которое можно сравнить с большим кондиционером. «Холодильник» нужен из-за особенностей дальневосточного климата. Летом там преобладают высокая температура и влажность, из-за чего в камерах нанесения радиопоглощающего покрытия на самолеты, которое делает их «невидимыми» для радаров, нужно поддерживать определенные параметры температуры, влажности, скорости потока воздуха.

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Новейшие истребители Су-57 с точки зрения вооружения проявили себя блестяще в ходе применения во время спецоперации РФ на Украине. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия-1", показанном в воскресенье.

"Можно ответить коротко: да, есть. Можно чуть пошире: самолет Су-57 мы применяли и применяем. Этот самолет показал себя блестяще. Самолет имеет очень высокую степень защиты от разных систем противовоздушной обороны, имеет защиту от ракет. Там много чего. <...> Самое главное - очень и очень мощное вооружение. Это вооружение мы тоже попробовали, проверили, оно работает блестяще, я другого слова здесь не нахожу", - сказал Шойгу в ответ на вопрос о применении новейшей российской техники по боевым целям в ходе спецоперации.

О применении Воздушно-космическими силами (ВКС) России истребителей Су-57 в ходе военной спецоперации на Украине ТАСС в мае сообщал источник. Первый раз в реальных боевых действиях Су-57 испытали в Сирии в 2018 году. Как сообщалось ранее, к концу 2024 года ВКС РФ получат 22 самолета Су-57, а к 2028 году их число будет доведено до 76. Первый истребитель поступил в войска в 2020 году.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

На базе истребителя пятого поколения Су-57 могут быть в России разработаны перспективные самолеты для новых российских авианесущих кораблей. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

ОАК входит в «Ростех». В корпорации сочли, что наиболее перспективным является построение авиационной группировки таких кораблей на основе самолета 5-го поколения, а также использование беспилотников.

Слюсарь также поделился информацией, что Су-57 позволяет в кратчайшие сроки решить задачи морской авиации.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) приступила к наращиванию и модернизации производственных мощностей для увеличения серийного выпуска истребителей пятого поколения Су-57. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ОАК.

На территории летно-испытательной станции Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина (КНААЗ, входит в ОАК) 19 августа состоялась церемония закладки новых объектов, предназначенных для отработки систем и оборудования Су-57. "Чтобы качественно и в срок выпускать необходимое количество самолетов, мы приступили к расширению и модернизации производственных мощностей. Уже во второй половине 2023 года новые объекты летно-испытательной станции КНААЗ должны принять первые самолеты", - сказал первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков. По его словам, в ближайшие годы ОАК необходимо поставить 76 истребителей Су-57 для Минобороны России в рамках реализации государственного контракта.

Расширение производственной базы авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре предполагает строительство ряда новых объектов. В первую очередь в строй будут введены эллинг отработки бортового радиоэлектронного оборудования, топливный бокс и моторно-испытательная станция. Строительство будет осуществляться за счет средств ОАК.

Как отметил директор КНААЗ Александр Пекарш, при поддержке федерального бюджета на территории завода будут построены новый корпус летно-испытательной станции для Су-57, третья очередь гальванического производства, а также начнется крупная реконструкция мощностей под механо- и термообработку.

В ходе церемонии закладки новых зданий, а также в рамках празднования Дня Воздушного флота РФ и 88-летия со дня образования Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина в фундамент одного из строений была помещена памятная капсула с посланием будущим поколениям авиастроителей.

В текущем году завершатся государственные испытания ракет класса «воздух-воздух» малой и средней дальностей для истребителей пятого поколения Су-57. Заявление министра обороны России Сергея Шойгу передает ТАСС.

По его словам, новые ракеты позволят истребителям Су-57 уничтожать малоразмерные воздушные цели, изготовленные с использованием стелс-технологии.

«В текущем году планируем завершить государственные испытания ракет и поставить первые серийные партии в эксплуатацию», — сказал министр.

В июне американский журнал Military Watch написал, что Су-57 благодаря наличию прорывных технологий может эффективно конкурировать с современными иностранными самолетами, в том числе с перспективными истребителями шестого поколения.

В том же месяце Military Watch заметило, что в ходе специальной военной операции на Украине российские истребители пятого поколения Су-57 могут подавлять украинские системы противовоздушной обороны.

В том же месяце вице-премьер России Юрий Борисов рассказал о применении Су-57 в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Новую многофункциональную малозаметную высокоточную авиационную крылатую ракету Х-69 смогут применять все российские перспективные многоцелевые истребители, в том числе самолеты типа Су-57, Су-75 (Checkmate), Су-35, МиГ-35 и другие, оснащенные бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

"Многофункциональная малозаметная высокоточная авиационная крылатая ракета нового поколения Х-69 предназначена для боевого применения в составе перспективного авиационного комплекса - перспективного многоцелевого истребителя, а также с самолетов типа Су-57, Су-75, Су-30МК, Су-34, Су-35, МиГ-35, МиГ-29К и других, оснащенных БРЭО, адаптированных для подготовки ракеты к пуску и оборудованных авиационным катапультным устройством типа АКУ-58 (УВКУ-50)", - сообщили в корпорации.

Там также добавили, что ракета Х-69 оснащена системой навигации и автоматического управления на базе бесплатформенной инерциальной системы, скомплексированной с навигационной аппаратурой потребителя информации коммерческих каналов спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS NAVSTAR, а также с комплексным радиотехническим измерителем высоты и скорости, оптико-электронной системой, что позволило значительно расширить спектр решаемых задач.

"Х-69 может использоваться для уничтожения объектов коммуникаций, железнодорожных станций и узлов, стационарных наземных складов боеприпасов и ГСМ, наземных командных пунктов и узлов связи, авиационной техники на открытых стоянках аэродромов, объектов нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, энергетики, а также морских целей в местах базирования", - отметили в пресс-службе КТРВ.

По мнению главного редактора журнала ТАСС "Военно-техническое сотрудничество" Дмитрия Литовкина, оснащение ракетой Х-69 авиакомплексов позволит повысить их боевой потенциал в современных условиях, обеспечит решение большинства боевых задач авиационных формирований в ближайшей оперативной и тактической глубине до 300 км.

Новейшая российская «квадратная» ракета Х-69 в «тандеме» с истребителем Су-57 не оставит ни единого шанса наземным целям НАТО. Военный эксперт Юрий Кнутов назвал такое оружие практически непобедимым, переедают Народные новости.

Дальность полета новой ракеты равно 290 км, а максимальная скорость – 1000 км/ч. Ее «изюминка» - она способна поразить даже те объекты, которые не обладают радиолокационным, оптическим и инфракрасным контрастом.

Нести такие уникальные ракеты будут истребители Су-57, которые радиолокационно незаметны.

Она отличается высокой точностью наведения, улучшенными возможностями преодоления ПВО противника. Этого удалось достичь за счет использования композитных материалов – пояснил Кнутов.