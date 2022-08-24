Белорусских военных отправили в Россию

Военнослужащие 6 й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных сил Белоруссии отправились на учения "Восток-2022" в Уссурийск (Приморский край). Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны Белоруссии.

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"С гордостью восприняли, что наше подразделение будет участвовать в данном учении", - приводит пресс-служба слова командира усиленной батальонно-тактической группы механизированной бригады Владислава Малюкова.

По информации Минобороны, вместе с военнослужащими в Уссурийск убыл заместитель командующего войсками Западного оперативного командования ВС Белоруссии генерал-майор Александр Бас.

Всего от Вооруженных сил Белоруссии в учениях "Восток-2022" будет задействовано свыше 250 военнослужащих.