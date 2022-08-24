Белорусских военных отправили в Россию

Военнослужащие 6 й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных сил Белоруссии отправились на учения "Восток-2022" в Уссурийск (Приморский край). Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны Белоруссии.
"С гордостью восприняли, что наше подразделение будет участвовать в данном учении", - приводит пресс-служба слова командира усиленной батальонно-тактической группы механизированной бригады Владислава Малюкова.
По информации Минобороны, вместе с военнослужащими в Уссурийск убыл заместитель командующего войсками Западного оперативного командования ВС Белоруссии генерал-майор Александр Бас.
Всего от Вооруженных сил Белоруссии в учениях "Восток-2022" будет задействовано свыше 250 военнослужащих.
Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" будут проходить под руководством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на 13 полигонах Восточного военного округа. Как уточняли ранее в Минобороны России, во время учений будут отрабатываться вопросы применения группировок войск (сил) при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе.