За прошедшие сутки ВС РФ подавили 4 взвода украинских РСЗО «Град» в ДНР и Николаевской области, а также 3 взвода гаубиц Д-30 в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Как уточняется, четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» были подавлены в районах населенных пунктов Северск, Артёмовское, Орловка Донецкой Народной Республики и Бармашово Николаевской области. Также уничтожены три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Соледар, Опытное и Антоновка Донецкой Народной Республики.

Как уточнили в ведомстве, в результате наступательных действий союзных войск, потери действовавших на Донецком направлении войск ВСУ составили более 600 человек.

«Кроме того, около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в боевых действиях. Командованием оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» принято решение о выводе данных соединений из-за потери боеспособности c занимаемых позиций в тыловые районы», - говорится в сообщении.