Шойгу объяснил замедление темпов наступления в ходе спецоперации

Замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции на Украине — сознательное решение, вызванное стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан. Так его объяснил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

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По словам главы Минобороны, в ходе спецоперации российские власти строго соблюдают нормы гуманитарного права и наносят удары лишь по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) — пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса.

При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан, подчеркнул Шойгу. Он добавил, что на взятых под контроль территориях российские военные оказывают гуманитарную помощь, а также восстанавливают инфраструктуру и системы жизнеобеспечения.