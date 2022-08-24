Ранее стало известно, что США одобрили новый пакет военной помощи Украине. Он включает в себя беспилотники и другое оружие от частных производителей, а не из американских запасов. При этом многие системы еще только находятся в разработке, поэтому Киеву они могут поступить через многие месяцы и даже годы.