Норвегия совместно с Великобританией поставят Украине микробеспилотники Black Hornet на безвозмездной основе. Об этом сообщает ТАСС.
Как уточнили в Минобороны Норвегии, общая сумма поставки составит более $9 млн.
«Норвегия и Великобритания объединили усилия для приобретения норвежских микробеспилотников Black Hornet в рамках пожертвования Украине. Стоимость [поставки] составит до 90 млн норвежских крон (около $9,2 млн - прим.)», - говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что США одобрили новый пакет военной помощи Украине. Он включает в себя беспилотники и другое оружие от частных производителей, а не из американских запасов. При этом многие системы еще только находятся в разработке, поэтому Киеву они могут поступить через многие месяцы и даже годы.