США отправят на Украину самолеты, от которых хотят избавиться ВВС

ВСУ якобы проходят обучение, чтобы управлять самолетом A-10 Thunderbolt («Бородавочник»), от которого стремятся избавиться ВВС США. Главная причина — низкая эффективность машины.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вадим Ахметов © URA.RU

«В прошлом месяце законодатели США одобрили проект финансирующий подготовку украинских летчиков. Кроме того, опубликован репортаж из учебного центра, где украинские пилоты обучаются применению штурмовика А-10 Thunderbolt II. Самолет, который был „гадким утенком“, стал мишенью боссов Пентагона. Они считали, что отправка в утиль 280 оставшихся в строю к 2014 году машин сэкономит 4,2 миллиарда долларов на расходах и модернизации в течение пяти лет», — пишет издание «Ридус».

Отмечается также, что самолет уязвим для ракет класса «земля-воздух». У него нет сложных систем поиска и наведения на цель. A-10 эффективен лишь в условиях с «нулевой угрозой».

Кроме того, пока нет достоверных доказательств, что на Украину поставляются западные самолеты. Однако ВСУ уже работают над снабжением запчастями и адаптацией украинских самолетов к западным ракетам.