Байден объяснил недавние удары США в Сирии

"По моему указанию 23 августа ВС США нанесли высокоточные удары по объекту на востоке Сирии. Этот объект использовался вооруженными группировками, связанными с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС), которые участвовали в серии атак <...> против военнослужащих и объектов США в Сирии", - утверждает Байден в письме руководству Конгресса, распространенном в четверг пресс-службой Белого дома.