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1 час назад

Байден объяснил недавние удары США в Сирии интересами национальной безопасности

ТАССиещё 10

Президент США Джо Байден объяснил недавние удары американских ВС в Сирии интересами национальной безопасности.

Байден объяснил недавние удары США в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По моему указанию 23 августа ВС США нанесли высокоточные удары по объекту на востоке Сирии. Этот объект использовался вооруженными группировками, связанными с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС), которые участвовали в серии атак <...> против военнослужащих и объектов США в Сирии", - утверждает Байден в письме руководству Конгресса, распространенном в четверг пресс-службой Белого дома.

По словам Байдена, он распорядился провести операцию, руководствуясь "своей обязанностью защищать граждан США внутри страны и за рубежом, а также интересами национальной безопасности и внешней политики США".

Армия,Джозеф Байден,Администрация США,
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