Боевик ВСУ рассказал о массовом бегстве украинских солдат

По его словам, ситуацией пользуются российские военные, которые вклиниваются в позиции противника. Отмечается, что массированные и продолжительные удары артиллерии Вооруженных сил РФ действуют деморализующе. Как заявил изданию военный, после обстрела некоторые бойцы, ранее прибывшие на фронт в качестве добровольцев, пытаются попасть в тыл под любым предлогом.

В ряде случаев с позиций срываются целые подразделения, оголяя тем самым целые участки в несколько километров. О таких бегствах сразу становится известно российской стороне через воздушную разведку с помощью беспилотников. Военнослужащий отметил, что чаще всего бегству подвержены боевики территориальной обороны, которые считаются самыми ненадежными в рядах Вооруженных сил Украины. Многие из них записывались на фронт добровольцами, рассчитывая, что боевые столкновения с армией России будут похожи на беспорядки на Майдане или карательные действия ВСУ против республик Донбасса. Военный признал, что в результате такие люди оказались не готовы к боям.