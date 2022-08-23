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1 час назад

В предстоящих учениях НАТО примут участие две новые страны

Елена Прошина

В ежегодных учениях НАТО «Достойный партнер» в этом году впервые примут участие военные из Японии и Швеции. Об этом сообщает «Ура.ру».

В учениях НАТО у границ России примут участие две новые страны
Фото:  U.S. Army / Jason Johnston U.S. Army / Jason Johnston

Учения пройдут в Грузии под эгидой США.

«Целью „Достойного партнера — 2022“ является повышение совместимости между Грузией, США, региональными партнерами и союзными странами для обеспечения стабильности и безопасной среды черноморского региона. Впервые в истории учений участие примут военнослужащие из Японии и Швеции», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Всего в учениях примут участие более 2,4 тысячи военных. Солдаты из Литвы, Польши и Украины будут представлены отдельной бригадой.

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Армия,НАТО,Совет Федерации,
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