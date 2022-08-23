Губернатор Севастополя сообщил о гибели зенитчика на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб старший матрос Александр Вейнбергер. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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Радиотелефонист-разведчик отделения управления (командира батареи) зенитной артиллерийской батареи 22 армейского корпуса Южного военного округа родился в Можайске. С 2010 года начал служить на Черноморском флоте. Жил в Севастополе. Участвовал в военной операции в Сирии.

Прощание с зенитчиком состоялось в Севастополе во вторник, 23 августа.