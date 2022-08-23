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36 минут назад

Греческие военные самолеты "атаковали" турецкие истребители

Илья Родин

В Минобороны Турции рассказали о неприятном инциденте в Восточном Средиземноморье. Самолеты ВВС Греции попытались перехватить турецкие истребители F-16, которые выполняли в регионе задачи в рамках миссии Североатлантического альянса. Об этом пишет ТАСС.

Греческие военные самолеты атаковали истребители Турции
Фото: U.S. Air Force / Capt. Andrew LaytonU.S. Air Force / Capt. Andrew Layton

Отмечается, что между Афинами и Анкарой существуют территориальные споры. Стороны нередко оказывались на грани военного столкновения. Ситуация осложняется тем, что страны входят в блок НАТО.

Греческие самолеты, совершившие попытку перехватить турецкие воздушные суда, получили «мгновенный ответ», подчеркнули в ведомстве.

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По данным агентства, летчиков своевременно предупредили о рисках эскалации конфликта.

Данные о воздушном инциденте были переданы в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Кроме того, МИД Турции вручил ноту протеста греческому военному атташе.

Внешнеполитическое ведомство Греции в ответ заявило о том, что турецкие военные самолеты нарушили воздушное пространство страны, сообщает «Лента.ру».

Армия,НАТО,МИД Турции,
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