Греческие военные самолеты атаковали истребители Турции

В Минобороны Турции рассказали о неприятном инциденте в Восточном Средиземноморье. Самолеты ВВС Греции попытались перехватить турецкие истребители F-16, которые выполняли в регионе задачи в рамках миссии Североатлантического альянса. Об этом пишет ТАСС.

Фото: U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton

Отмечается, что между Афинами и Анкарой существуют территориальные споры. Стороны нередко оказывались на грани военного столкновения. Ситуация осложняется тем, что страны входят в блок НАТО.

Греческие самолеты, совершившие попытку перехватить турецкие воздушные суда, получили «мгновенный ответ», подчеркнули в ведомстве.

По данным агентства, летчиков своевременно предупредили о рисках эскалации конфликта.

Данные о воздушном инциденте были переданы в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Кроме того, МИД Турции вручил ноту протеста греческому военному атташе.