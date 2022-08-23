В учениях НАТО у границ России примут участие две новые страны

Военнослужащие из Японии и Швеции в этом году впервые примут участие в ежегодных учениях «Достойный партнер», которые пройдут в Грузии под эгидой США. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Грузии.

Фото: U.S. Army / Jason Johnston U.S. Army / Jason Johnston

«Целью „Достойного партнера — 2022“ является повышение совместимости между Грузией, США, региональными партнерами и союзными странами для обеспечения стабильности и безопасной среды черноморского региона. Впервые в истории учений участие примут военнослужащие из Японии и Швеции», — приводит сообщение оборонного ведомства ТАСС.

Всего в учениях задействуют более 2,4 тысяч военных. Отдельной бригадой в сборах будут представлены солдаты из Литвы, Польши и Украины.