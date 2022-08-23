В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
54 минуты назад

Зеленский опроверг слухи об увольнении главнокомандующего ВСУ

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи об увольнении главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам международного форума «Крымская платформа» в Киеве, передает ТАСС.

Зеленский высказался об увольнении главнокомандующего ВСУ
Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /

По его словам, он не планирует никуда переводить Залужного. Кроме того, политик отметил, что работа командующих в разных направлениях очень важна.

«Это и Залужный, и [командующий оперативным командованием "Юг" Андрей] Ковальчук, и [командующий Сухопутных войск ВСУ Александр] Сырский, я не хочу всех называть. Эта команда есть, она работает. Главная оценка - мы держимся. Значит, оценка высокая», — заключил лидер страны.

Ранее сообщалось, что Зеленский собирается сместить генерал-майора Залужного с должности главкома ВСУ. Высказывалось предположение, что его пост займет нынешний командующий сухопутными войсками Александр Сырский. При этом подчеркивалась высокая поддержка Залужного среди населения страны.

Армия,В мире,Валерий Залужный,Владимир Зеленский,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители