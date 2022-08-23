Зеленский высказался об увольнении главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи об увольнении главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам международного форума «Крымская платформа» в Киеве, передает ТАСС.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /

По его словам, он не планирует никуда переводить Залужного. Кроме того, политик отметил, что работа командующих в разных направлениях очень важна.

«Это и Залужный, и [командующий оперативным командованием "Юг" Андрей] Ковальчук, и [командующий Сухопутных войск ВСУ Александр] Сырский, я не хочу всех называть. Эта команда есть, она работает. Главная оценка - мы держимся. Значит, оценка высокая», — заключил лидер страны.