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56 минут назад

Германия пообещала поставить Украине ПВО Iris-T в ближайшее время

Мария Иванова

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин планирует поставить Украине системы ПВО Iris-T в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

Германия пообещала поставить Украине ПВО Iris-T в ближайшее время
Фото: ТАССТАСС

В начале июня канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Украина получит IRIS-T «в ближайшие недели». 21 июля Бербок заявила, что системы пока находятся на стадии производства и Украина сможет получить их в конце лета.

21 августа Шольц заявил, что IRIS-T «скоро будут» на Украине.

Ранее Германия поставила Украине 15 зенитных самоходных установок Gepard, 44 бронетранспортера М113, 500 переносных систем противовоздушной обороны Stinger и другие вооружения.

Армия,Анналена Бербок,Олаф Шольц,
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