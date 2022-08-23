Германия пообещала поставить Украине ПВО Iris-T в ближайшее время

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин планирует поставить Украине системы ПВО Iris-T в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале июня канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Украина получит IRIS-T «в ближайшие недели». 21 июля Бербок заявила, что системы пока находятся на стадии производства и Украина сможет получить их в конце лета.