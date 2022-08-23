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20 минут назад

Источник: удар ВСУ по Донецку разрушил кабинет, где до этого находилась делегация Госдумы

ТАССиещё 3

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Донецка во вторник пришелся в том числе по кабинетам, в которых незадолго до этого проходили встречи делегации Госдумы с депутатами Народного совета ДНР, а также спикера Думы Вячеслава Володина с главой республики Денисом Пушилиным. Об этом ТАСС сообщил источник во властных структурах ДНР.

"Сразу по окончании встречи думской делегации во главе с Вячеславом Володиным с депутатами Народного совета и встречи спикера с главой республики начался обстрел города. Через несколько минут уже после того, как делегация завершила встречи, ракета попала в кабинет Пушилина и в зал, где шла встреча депутатов", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, эти "помещения были полностью разрушены".

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Во вторник центр Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Зафиксированы прямые попадания снарядов в здание администрации главы ДНР, а также гостиницу "Централь", где останавливаются журналисты. Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, во вторник в городе от обстрелов погибли три человека, также, по его данным, шесть человек ранены. ВСУ вели обстрел из американских РСЗО HIMARS и орудий НАТО.

Как сообщила во вторник пресс-служба Госдумы, Володин совершил рабочую поездку в Донецкую Народную Республику. Вместе с депутатами Госдумы они встретился с депутатами Народного совета ДНР, руководством парламента и профильных комитетов. У него также состоялась двусторонняя встреча с Пушилиным.

Армия,Видео,Алексей Кулемзин,Вячеслав Володин,НАТО,Госдума,
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