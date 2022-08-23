СМИ: российские военные самолеты вошли в зону ПВО Южной Кореи

Два военных самолета России нарушили южнокорейскую зону ПВО в Японском море без предварительного уведомления Сеула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.
По словам представителя комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея, два самолета вошли в зону опознавания ПВО в 03.40 мск и находились в ней около одного часа. На перехват были направлены два истребителя Ф-15К, которые направили российским самолетам по радио предупреждение о необходимости повернуть назад.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили патрулирование над нейтральными водами Японского моря.
Как уточняется, продолжительность полета составила около семи часов. Истребительное сопровождение самолетов Ту-95МС обеспечивали экипажи истребителей Су-30СМ ВКС России. На отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали истребители Республики Корея.