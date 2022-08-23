СМИ: российские военные самолеты вошли в зону ПВО Южной Кореи

Два военных самолета России нарушили южнокорейскую зону ПВО в Японском море без предварительного уведомления Сеула . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

По словам представителя комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея, два самолета вошли в зону опознавания ПВО в 03.40 мск и находились в ней около одного часа. На перехват были направлены два истребителя Ф-15К, которые направили российским самолетам по радио предупреждение о необходимости повернуть назад.