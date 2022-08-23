В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
1 час назад

СМИ: российские военные самолеты вошли в зону ПВО Южной Кореи

Елена Прошина

Два военных самолета России нарушили южнокорейскую зону ПВО в Японском море без предварительного уведомления Сеула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

СМИ: российские военные самолеты вошли в зону ПВО Южной Кореи
Фото: ТАССТАСС

По словам представителя комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея, два самолета вошли в зону опознавания ПВО в 03.40 мск и находились в ней около одного часа. На перехват были направлены два истребителя Ф-15К, которые направили российским самолетам по радио предупреждение о необходимости повернуть назад.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили патрулирование над нейтральными водами Японского моря.

Как уточняется, продолжительность полета составила около семи часов. Истребительное сопровождение самолетов Ту-95МС обеспечивали экипажи истребителей Су-30СМ ВКС России. На отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали истребители Республики Корея.

Армия,Минобороны России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители