Вооруженные силы России в ходе наступления в Запорожской области уничтожили украинские подразделения и вышли к административной границе Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 23 августа.

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— В результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что под контролем ВС РФ также находятся 36 квадратных километров территории Херсонской области. В результате наступления был освобожден населенный пункт Комсомольское в Николаевской области, продвижение на этом направлении составило три километра.

До этого сообщалось, что армия России ликвидировала в Харькове свыше 90 иностранных наемников. Удар по ним был нанесен с помощью оружия высокой точности.