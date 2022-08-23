Стало известно о сбитом Су-27 в Харьковской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили украинский самолет Су-27 в районе Барвенково Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

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По информации военного ведомства, также были сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Малые проходы, Капитоловка, Кочубеевка, Балаклея Харьковской области и Широкий в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по временным базам 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Славянска и Константиновки в ДНР.