В Донецке заявили об обстреле ВСУ центра города

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) центрального Ворошиловского и Калининского района. В своем Telegram-канале он заявил, что слышны «мощные прилеты» в центре города.

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Кулемзин добавил, что в центре Донецка снаряд попал в многоэтажный жило дом, под обстрел также попал район ТЦ Green Plaza.

В Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в 11:37 мск по Ворошиловскому району было выпущено пять снарядов калибра НАТО, позднее стало известно о запуске еще пяти снарядов. По Кировскому району было выпущено три ракеты, оснащенных минами «Лепесток».