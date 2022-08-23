В Донецке заявили об обстреле ВСУ центра города

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) центрального Ворошиловского и Калининского района. В своем Telegram-канале он заявил, что слышны «мощные прилеты» в центре города.
Кулемзин добавил, что в центре Донецка снаряд попал в многоэтажный жило дом, под обстрел также попал район ТЦ Green Plaza.
В Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в 11:37 мск по Ворошиловскому району было выпущено пять снарядов калибра НАТО, позднее стало известно о запуске еще пяти снарядов. По Кировскому району было выпущено три ракеты, оснащенных минами «Лепесток».
Напомним, что 22 августа ВСУ обстреляли Донецк десятью снарядами «натовского» калибра. 20 августа во время атаки украинских боевиков на Киевский район погиб мирный житель.