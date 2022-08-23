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45 минут назад

В Донецке заявили об обстреле ВСУ центра города

Никита Бородкин

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) центрального Ворошиловского и Калининского района. В своем Telegram-канале он заявил, что слышны «мощные прилеты» в центре города.

В Донецке заявили об обстреле ВСУ центра города
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кулемзин добавил, что в центре Донецка снаряд попал в многоэтажный жило дом, под обстрел также попал район ТЦ Green Plaza.

В Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в 11:37 мск по Ворошиловскому району было выпущено пять снарядов калибра НАТО, позднее стало известно о запуске еще пяти снарядов. По Кировскому району было выпущено три ракеты, оснащенных минами «Лепесток».

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Напомним, что 22 августа ВСУ обстреляли Донецк десятью снарядами «натовского» калибра. 20 августа во время атаки украинских боевиков на Киевский район погиб мирный житель.

Армия,Алексей Кулемзин,НАТО,
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