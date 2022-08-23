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27 минут назад

Российский «Кинжал» получил универсальный самолет-носитель

Lenta.ru

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» получил универсальный самолет-носитель МиГ-31И. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

«Кинжал» получил универсальный самолет-носитель
Фото: ТАСС/Бобылев СергейТАСС/Бобылев Сергей

Отмечается, что МиГ-31И оснащен электродистанционной системой управления и бортовыми компьютерами, которые позволяют в автоматическом режиме без пилота вывести истребитель на нужную траекторию запуска ракеты и в конкретный момент запустить ее.

«Электродистанционная система управления руководит всеми процессами. В компьютер поступают все данные: скорость, высота, информация с Земли. Все это делает более комфортной работу пилота. Система постоянно дорабатывается именно для этого изделия, ведь оно большое», — сказал заслуженный летчик-испытатель Игорь Маликов.

В августе военный обозреватель «Известий» Антон Лавров заметил, что размещенные на аэродроме Чкаловск в Калининградской области три модернизированные самолета МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» позволяют нанести удар на расстояние до 2000 километров.

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В том же месяце заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Дронов в интервью газете «Красная Звезда» рассказал о применении «Кинжала» в ходе спецоперации на Украине.

Армия,Антон Лавров,Минобороны России,
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