Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» получил универсальный самолет-носитель МиГ-31И. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей ТАСС/Бобылев Сергей

Отмечается, что МиГ-31И оснащен электродистанционной системой управления и бортовыми компьютерами, которые позволяют в автоматическом режиме без пилота вывести истребитель на нужную траекторию запуска ракеты и в конкретный момент запустить ее.

«Электродистанционная система управления руководит всеми процессами. В компьютер поступают все данные: скорость, высота, информация с Земли. Все это делает более комфортной работу пилота. Система постоянно дорабатывается именно для этого изделия, ведь оно большое», — сказал заслуженный летчик-испытатель Игорь Маликов.

В августе военный обозреватель «Известий» Антон Лавров заметил, что размещенные на аэродроме Чкаловск в Калининградской области три модернизированные самолета МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» позволяют нанести удар на расстояние до 2000 километров.