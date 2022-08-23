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19 минут назад

ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую из крупнокалиберных орудий

Елена Прошина

Военные силы Украины нанесли удары по населенным пунктам Горловка и Ясиноватая. Всего за час ВСУ выпустили 21 снаряд. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую из крупнокалиберных орудий
Фото: РамблерРамблер

Как говорится в сообщении, в пять часов утра были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Из населенного пункта Дылеевка в сторону населенного пункта Горловка было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра. В 05:30 утра ВСУ выпустили еще шесть снарядов того же калибра, еще через полчаса — снова пять снарядов того же калибра.

Уточняется, что для нанесения ударов по населенному пункту Ясиноватая были использованы снаряды того же калибра. Обстрел начался в 05:40 утра со стороны населенного пункта Орловка. ВСУ выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.

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