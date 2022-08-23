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1 час назад

Politico: США могут передавать некоторые виды вооружений Украине тайно

Елена Прошина

Правительство США может передавать Киеву часть вооружения без публичного объявления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты Politico.

Америку заподозрили в сокрытии масштабов вооружения Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание, в Вашингтоне распространяются слухи о предоставлении Киеву больше вооружений, чем было объявлено администрацией. Ранее представитель Пентагона признал, что США уже какое-то время поставляли на Украину противорадиолокационные ракеты HARM без официального объявления.

После этого портал Yahoo News предположил, что США также передавали Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS. Politico пишет, что подтвердить или опровергнуть эту информацию пока не удалось, но если это правда, то она противоречит заявлениям администрации.

В статье указано, что в новый пакет военной помощи Украине вошли управляемые артиллерийские снаряды Excalibur. Они не были включены в официальный список Пентагона, в котором перечислялись поставляемые Киеву вооружения. Politico также получило официальное уведомление от администрации США Конгрессу, связанное с новым пакетом военной помощи. В документе уточняется, что предоставляемое Киеву вооружение не ограничено опубликованным перечнем.

Politico резюмировало, что на основе этих фактов можно предположить о наличии тайных поставок вооружения Киеву со стороны Вашингтона.

Армия,Администрация США,Yahoo,Пентагон,
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