Америку заподозрили в сокрытии масштабов вооружения Украины

Правительство США может передавать Киеву часть вооружения без публичного объявления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты Politico.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как пишет издание, в Вашингтоне распространяются слухи о предоставлении Киеву больше вооружений, чем было объявлено администрацией. Ранее представитель Пентагона признал, что США уже какое-то время поставляли на Украину противорадиолокационные ракеты HARM без официального объявления.

После этого портал Yahoo News предположил, что США также передавали Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS. Politico пишет, что подтвердить или опровергнуть эту информацию пока не удалось, но если это правда, то она противоречит заявлениям администрации.

В статье указано, что в новый пакет военной помощи Украине вошли управляемые артиллерийские снаряды Excalibur. Они не были включены в официальный список Пентагона, в котором перечислялись поставляемые Киеву вооружения. Politico также получило официальное уведомление от администрации США Конгрессу, связанное с новым пакетом военной помощи. В документе уточняется, что предоставляемое Киеву вооружение не ограничено опубликованным перечнем.