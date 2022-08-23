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42 минуты назад

The Economist: российские военные действуют эффективнее в городах, чем солдаты США

Газета.Ru

Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что у американских военных совершенно нет опыта, чтобы проводить операции в условиях городской застройки. Об этом он сообщил изданию The Economist.

The Economist: российские военные действуют эффективнее в городах, чем солдаты США
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

Отмечается, что проблема возникает и в плане вооружения. Оружие, которое разрабатывается в Соединенных Штатах и странах НАТО, плохо подходит для ведения боевых действий в городе. Из-за этого западная армия никогда не сможет организовать такую операцию, которая была проведена российскими военными в Мариуполе.

По информации издания, в минобороны Великобритании также признались, что не могут брать города, так как до этого военные Соединенного Королевства сталкивались с сепаратистами в полевых условиях. При этом, их противник не обладал серьезным оружием. 21 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал об "окончательном взятии" Мариуполя. 23 апреля в Минобороны заявили о нормализации обстановки в городе: жители получили возможность свободно передвигаться по улицам, не укрываясь от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, им доставляется гуманитарная помощь, а власти Донецкой народной республики организуют расчистку улиц от завалов и вывоз пораженной украинской военной техники.

Армия,Марк Милли,Рамзан Кадыров,НАТО,
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