Отмечается, что проблема возникает и в плане вооружения. Оружие, которое разрабатывается в Соединенных Штатах и странах НАТО , плохо подходит для ведения боевых действий в городе. Из-за этого западная армия никогда не сможет организовать такую операцию, которая была проведена российскими военными в Мариуполе.

По информации издания, в минобороны Великобритании также признались, что не могут брать города, так как до этого военные Соединенного Королевства сталкивались с сепаратистами в полевых условиях. При этом, их противник не обладал серьезным оружием. 21 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал об "окончательном взятии" Мариуполя. 23 апреля в Минобороны заявили о нормализации обстановки в городе: жители получили возможность свободно передвигаться по улицам, не укрываясь от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, им доставляется гуманитарная помощь, а власти Донецкой народной республики организуют расчистку улиц от завалов и вывоз пораженной украинской военной техники.