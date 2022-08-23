Обмен опытом: Нидерланды придумали способ помочь ВСУ Украины

Около 90 голландских военнослужащих помогают в подготовке солдат Украины. Обучение проходит в Великобритании. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов, передает РИА Новости.

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Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен нанесла в Киев рабочий визит. Она встретилась с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и обсудила с ним различные варианты военной поддержки Украины.

Как говорится в заявлении на сайте Министерства обороны Нидерландов, около 90 голландских военнослужащих в настоящий момент находятся в Соединенном Королевстве и помогают в обучении украинских солдат.

Кроме того, Нидерланды после встречи министров обороны предоставили Украине оборудование, позволяющее обезвреживать боеприпасы. Они также рассматривают дополнительные возможности поддержки Украины посредством обучения солдат и обмена опытом.

Ранее сообщалось, что министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен обсудила с главой Пентагона Ллойдом Остином предоставление Украине тяжелых вооружений и модернизацию армии страны.