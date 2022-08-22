Американский полковник назвал вбросами спецслужб сообщения о «победе Украины»

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор назвал вбросами спецслужб сообщения о скорой «победе Украины». Как он рассказал в интервью YouTube -каналу Judging Freedom, американские спецслужбы прекрасно знают о том, что украинская армия обескровлена.

Там понимают, что киевские власти «пожертвовали лучшими подразделениями и не смогут предпринять контрнаступление». Кроме того, им в принципе никогда не удавалось это сделать с самого начала спецоперации, добавил он. «Все, что пишут в СМИ о победе Украины, — это иллюзия, которой не существует в реальности», — констатировал полковник.