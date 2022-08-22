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46 минут назад

Россия обратилась к странам «ядерной пятерки»

Lenta.ru

Россия призывает «ядерную пятерку» сохранять приверженность исполнения принципа о неприемлемости войны. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, сообщает РИА Новости.

Россия обратилась к странам «ядерной пятерки»
Фото: ReutersReuters

Он напомнил, что совместное заявление лидеров «пятерки» было принято 3 января 2022 года. По словам дипломата, Россия выступила с инициативой переподтвердить принцип, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Небензя подчеркнул, что в данном заявлении также отмечается необходимость недопущения любой военной конфронтации между ядерными державами. Он указал, что на проходящей в Нью-Йорке в эти дни Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Запад политизирует работу над итоговым документом и ставит свои «геополитические интересы по наказанию России выше коллективных потребностей в укреплении глобальной безопасности».

Ранее постпред при ООН Василий Небензя обвинил Киев в попытках спровоцировать ядерную катастрофу. По его словам, атаки украинской стороны на ядерные объекты толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой с чернобыльской.

Армия,Василий Небензя,ООН,
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