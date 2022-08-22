Россия обратилась к странам «ядерной пятерки»

Россия призывает «ядерную пятерку» сохранять приверженность исполнения принципа о неприемлемости войны. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, сообщает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

Он напомнил, что совместное заявление лидеров «пятерки» было принято 3 января 2022 года. По словам дипломата, Россия выступила с инициативой переподтвердить принцип, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Небензя подчеркнул, что в данном заявлении также отмечается необходимость недопущения любой военной конфронтации между ядерными державами. Он указал, что на проходящей в Нью-Йорке в эти дни Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Запад политизирует работу над итоговым документом и ставит свои «геополитические интересы по наказанию России выше коллективных потребностей в укреплении глобальной безопасности».