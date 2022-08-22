В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
35 минут назад

США объявили о планах поставить Украине дальнобойные дроны-камикадзе

Елена Прошина

Армия США готова заключить контракт на поставку Украине дронов-камикадзе Switchblade 600 с боеголовкой от Javelin. Об этом сообщает C4ISRNET.

США передадут Украине дальнобойные дроны-камикадзе
Фото: WIkipediaWIkipedia

Отмечается, что Switchblade способны преодолеть 40 километров за 20 минут и еще 20 минут кружить в воздухе, ожидая указания цели. Армия США рассчитывает заключить контракт на десять боеприпасов с производителем дронов — компанией AeroVironment — ожидается в течение 30 дней.

Предполагается, что Украина использует их в готовящейся ВСУ атаке на Крым и Херсон. По словам внештатного старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Сэмюэля Бендетта, боеприпасы «могут быть запущены за пределы досягаемости российских систем и нанести ущерб инфраструктуре РФ».

Австралия передаст Украине 300 БПЛА DefendTex D4

Ранее США поставили Украине свыше 700 беспилотных летательных аппаратов Switchblade-300, способных летать на десять километров в течение десяти минут. Также Белый дом одобрил выделение из бюджета 800 миллионов долларов в рамках инициативы содействия безопасности Киеву.

Армия,В мире,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители