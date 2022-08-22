США передадут Украине дальнобойные дроны-камикадзе

Армия США готова заключить контракт на поставку Украине дронов-камикадзе Switchblade 600 с боеголовкой от Javelin. Об этом сообщает C4ISRNET.

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Отмечается, что Switchblade способны преодолеть 40 километров за 20 минут и еще 20 минут кружить в воздухе, ожидая указания цели. Армия США рассчитывает заключить контракт на десять боеприпасов с производителем дронов — компанией AeroVironment — ожидается в течение 30 дней.

Предполагается, что Украина использует их в готовящейся ВСУ атаке на Крым и Херсон. По словам внештатного старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Сэмюэля Бендетта, боеприпасы «могут быть запущены за пределы досягаемости российских систем и нанести ущерб инфраструктуре РФ».