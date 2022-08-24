"Мы благодарны за [зенитные самоходные установки] Gepard, за систему ПВО IRIS-T, за радар Cobra. Но мы знаем, что у вас есть еще и много танков Leopard. И что у наших общих партнеров в разных странах тоже есть такие. Вы могли бы разрешить им отдать эту технику нам", - сказал он.