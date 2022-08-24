Германия должна разрешить другим странам отправить Киеву танки Leopard. С таким утверждением выступил министр обороны Украины Алексей Резников в опубликованном в среду интервью германскому телеканалу ARD.
"Мы благодарны за [зенитные самоходные установки] Gepard, за систему ПВО IRIS-T, за радар Cobra. Но мы знаем, что у вас есть еще и много танков Leopard. И что у наших общих партнеров в разных странах тоже есть такие. Вы могли бы разрешить им отдать эту технику нам", - сказал он.
Если какая-либо страна закупила германское вооружение, то она не имеет право передавать его третьим странам без согласия Берлина.
Во вторник агентство Reuters сообщило, что Германия планирует поставить Украине дополнительные вооружения на сумму, превышающую €500 млн. По сведениям агентства, канцлер Олаф Шольц, который находится с визитом в Канаде, сообщил о намерении ФРГ поставить на Украину три дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T, 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы защиты от беспилотников. Оружие, как указал источник, будет передано в 2023 году, а некоторые виды техники, возможно, раньше.
17 августа правительство ФРГ опубликовало обновленный перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который включает, в частности, 15 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T и три реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars. Кроме того, ФРГ намерена передать Украине 20 ракетных установок калибра 70 мм на специальных автомобилях, 2 000 ракет и 60 200 патронов калибра 40 мм. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 57 позиций, в перечне запланированных значится еще 27.
26 июля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставила Украине обещанные РСЗО типа Mars II. 29 июля Минобороны Германии сообщило, что Берлин направит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber ("Бибер"). Шесть единиц техники будут поставлены в текущем году, остальные - в следующем. Также Украина получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. 27 июля стало известно, что Германия одобрила поставки еще 100 гаубиц.