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11 минут назад

Российские ПВО сбили беспилотник над морем в Севастополе

Lenta.ruиещё 1

Над морем в Севастополе российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Российские ПВО сбили беспилотник над морем в Севастополе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие», — написал Развожаев.

Ранее очевидцы сообщали о работе ПВО в городе. Кадры с улиц Гагаринского района публиковали местные жители, также в Балаклавском районе, по словам очевидцев, были слышны два хлопка.

С 1 августа на территории Севастополя ввели высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что «желтый» уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

Армия,Михаил Развожаев,НАК,
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