США выразили готовность к переговорам с Россией о замене СНВ-3

США выразили готовность к переговорам с РФ по договору, который должен сменить СНВ-3. Об этом заявила на заседании СБ ООН американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Мы полагаем, что возобновление взаимовыгодных инспекций в рамках СНВ-3 является ключевой частью нашего сотрудничества, которое должно продолжиться", — цитирует ее Life.ru.

По её словам, Вашингтон не против скорейшего обсуждения с Россией вопроса о замене подписанного в 2011 году СНВ-3, который стороны заключили в целях взаимного сокращения арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений.