Самым страшным врагом американского флота оказалась не Россия или Китай, а ржавчина, написал Майк Гленн для The Washington Times.

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»Пентагон заклеймил Китай «постоянным соперником», а Россию — «острой угрозой», но, кажется, ВМС США столкнулись с еще более грозным и коварным вызовом — ржавчиной», — написал автор статьи.

По словам журналиста, некоторые высказывают опасения, что «ржавчина выигрывает эту войну».

Гленн напомнил, что покрытый ржавчиной эсминец более заметен в море, а также подрывает имидж вооруженных сил. Но помимо косметических проблем ржавчина может нанести серьезный ущерб кораблю.

Комментируя эти утверждения капитан ВМС в отставке Карл Шустер отметил, что ржавчина разъедает металл и снижает прочность корабля на треть, поэтому необходима очистка.