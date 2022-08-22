Страшнее РФ и КНР: назван самый большой вызов для кораблей ВМС США

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1 час назад

The Washington Times: ржавчина на кораблях ВМС США стала вызовом для Вашингтона

Газета.Ru

Самым страшным врагом американского флота оказалась не Россия или Китай, а ржавчина, написал Майк Гленн для The Washington Times.

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Фото: ReutersReuters

»Пентагон заклеймил Китай «постоянным соперником», а Россию — «острой угрозой», но, кажется, ВМС США столкнулись с еще более грозным и коварным вызовом — ржавчиной», — написал автор статьи.

По словам журналиста, некоторые высказывают опасения, что «ржавчина выигрывает эту войну».

Гленн напомнил, что покрытый ржавчиной эсминец более заметен в море, а также подрывает имидж вооруженных сил. Но помимо косметических проблем ржавчина может нанести серьезный ущерб кораблю.

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Комментируя эти утверждения капитан ВМС в отставке Карл Шустер отметил, что ржавчина разъедает металл и снижает прочность корабля на треть, поэтому необходима очистка.

В материале отмечается, что от части в проблеме виноваты экоактивисты, которые выступают против методов профилактики ржавчины, угрожающих окружающей среде.

Армия,Пентагон,
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