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1 час назад

На "Азовстали" вывесили российский триколор

Газета.Ru

На заводе "Азовсталь" в городе Мариуполь вывесили российский триколор в День флага России. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Звезда".

На кадрах с дрона видно, что на заводе развевается флаг России размером 200 кв.м. День Государственного флага России празднуется ежегодно 22 августа.

Завод "Азовсталь", где более двух месяцев оборонялись украинские войска, был сильно разрушен в ходе боевых действий. Предприятие принадлежит компании украинского олигарха Рината Ахметова "Метинвест", зарегистрированной в Нидерландах.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что "Азовсталь" может стать технопарком. Он добавил, что сейчас этот вопрос дорабатывается.

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