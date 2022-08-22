На "Азовстали" вывесили российский триколор

На заводе "Азовсталь" в городе Мариуполь вывесили российский триколор в День флага России. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Звезда".

На кадрах с дрона видно, что на заводе развевается флаг России размером 200 кв.м. День Государственного флага России празднуется ежегодно 22 августа.

Завод "Азовсталь", где более двух месяцев оборонялись украинские войска, был сильно разрушен в ходе боевых действий. Предприятие принадлежит компании украинского олигарха Рината Ахметова "Метинвест", зарегистрированной в Нидерландах.