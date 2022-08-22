Два ремонтника погибли при ударе по Антоновскому мосту

Два работника из ремонтной бригады стали жертвами обстрела Антоновского моста в Херсонской области, который произошел в 13:00 со стороны ВСУ, пишет РЕН ТВ со ссылкой на замглавы ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова .

Ранее в РИА Новости сообщили, что в результате удара ВСУ из американских РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсонской области пострадали не менее 15 человек. По данным агентства, обстрел начался в районе 13:00 для того, чтобы сорвать работы по восстановлению дорог. Сотрудники экстренных служб уверены, что ВСУ работают по наводке, получаемой с американских спутников.