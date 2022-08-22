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1 час назад

Два ремонтника погибли при ударе ВСУ из HIMARS по Антоновскому мосту

News.ru

Два работника из ремонтной бригады стали жертвами обстрела Антоновского моста в Херсонской области, который произошел в 13:00 со стороны ВСУ, пишет РЕН ТВ со ссылкой на замглавы ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Два ремонтника погибли при ударе по Антоновскому мосту
Фото: кадр видеокадр видео

Два человека из ремонтной бригады погибли при обстреле Антоновского моста в Херсонской области, — сообщает телеканал.

В Херсоне заявили об ударе HIMARS по Антоновскому мосту

Ранее в РИА Новости сообщили, что в результате удара ВСУ из американских РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсонской области пострадали не менее 15 человек. По данным агентства, обстрел начался в районе 13:00 для того, чтобы сорвать работы по восстановлению дорог. Сотрудники экстренных служб уверены, что ВСУ работают по наводке, получаемой с американских спутников.

Армия,Кирилл Стремоусов,
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