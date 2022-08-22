Хакеры RaHDIt: убийца Дугиной служила в «Азове»*

Убийца Дарьи Дугиной Наталья Вовк служила в нацбатальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщила российская хакерская группировка RaHDIt в telegram-канале своего волонтерского проекта «НемеZида».

«Еще 13 апреля мы занесли на сайт Наталью Вовк, в девичестве Шабан — исполнителя теракта, в котором погибла Дарья Дугина. Военнослужащая националистического полка «Азов», фото ее удостоверения висит на «Немезиде», — сообщили хакеры.

Наталью Вовк объявят в розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Журналистка и дочь философа Александра Дугина Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье от взрыва автомобиля, в котором она уезжала с фестиваля «Традиция». В ФСБ России заявили, что в ходе расследования выяснилось, что убийство организовали украинские спецслужбы, а исполнителем стала Наталья Вовк — гражданка Украины 1979 года рождения.