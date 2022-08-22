В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
12 минут назад

Хакеры RaHDIt: убийца Дугиной служила в «Азове»*

Ura.Ru

Убийца Дарьи Дугиной Наталья Вовк служила в нацбатальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщила российская хакерская группировка RaHDIt в telegram-канале своего волонтерского проекта «НемеZида».

Хакеры RaHDIt: убийца Дугиной служила в «Азове»*
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Еще 13 апреля мы занесли на сайт Наталью Вовк, в девичестве Шабан — исполнителя теракта, в котором погибла Дарья Дугина. Военнослужащая националистического полка «Азов», фото ее удостоверения висит на «Немезиде», — сообщили хакеры.

Наталью Вовк объявят в розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Журналистка и дочь философа Александра Дугина Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье от взрыва автомобиля, в котором она уезжала с фестиваля «Традиция». В ФСБ России заявили, что в ходе расследования выяснилось, что убийство организовали украинские спецслужбы, а исполнителем стала Наталья Вовк — гражданка Украины 1979 года рождения.

telegram-канал Zvezdanews

* нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация

Армия,Наталья Вовк,Александр Дугин,ФСБ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители