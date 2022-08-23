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57 минут назад

ВВС США планируют обновить F-16 и летать на них в ближайшие десятилетия

Газета.Ruиещё 3

ВВС США будут использовать в ближайшие десятилетия модернизированную версию самолета F-16 Fighting Falcon, разработанного в 1974 году, пишет The National Interest.

ВВС США планируют в ближайшие десятилетия летать на обновленных F-16
Фото: Ints Kalnins/ReutersInts Kalnins/Reuters

«Мы ожидаем, что сотни F-16 будут находиться на действительной службе в ближайшие десятилетия», — сообщил руководитель программы F-16 Центра управления жизненным циклом ВВС Тим Бейли Бэйли, отметив, что самолеты могут продолжать полеты в 2040-х годах.

Отмечается, что планы ВВС США продолжать полеты на F-16 связаны с большим количеством этих самолетов, стоящих на вооружении. Также модернизированный самолет может стать доступной альтернативой истребителям пятого поколения F-35.

Сообщается, что обновленный F-16 получит радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой. Также в ходе модернизации F-16 получит специальное покрытие Have Glass, которое снижает радиолокационную заметность истребителя.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Соединенные Штаты и Турция ведут переговоры о поставках Анкаре истребителей F-16.

До этого командование ВВС США отменило запрет на полеты истребителей пятого поколения F-35, введенный после заявление производителя катапультных кресел о возможной неисправности пиропатронов, с помощью которых кресло отделяется от самолета.

Армия,Госдеп США,
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