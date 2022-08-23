ВВС США планируют в ближайшие десятилетия летать на обновленных F-16

ВВС США будут использовать в ближайшие десятилетия модернизированную версию самолета F-16 Fighting Falcon, разработанного в 1974 году, пишет The National Interest.

Фото: Ints Kalnins/Reuters Ints Kalnins/Reuters

«Мы ожидаем, что сотни F-16 будут находиться на действительной службе в ближайшие десятилетия», — сообщил руководитель программы F-16 Центра управления жизненным циклом ВВС Тим Бейли Бэйли, отметив, что самолеты могут продолжать полеты в 2040-х годах.

Отмечается, что планы ВВС США продолжать полеты на F-16 связаны с большим количеством этих самолетов, стоящих на вооружении. Также модернизированный самолет может стать доступной альтернативой истребителям пятого поколения F-35.

Сообщается, что обновленный F-16 получит радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой. Также в ходе модернизации F-16 получит специальное покрытие Have Glass, которое снижает радиолокационную заметность истребителя.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Соединенные Штаты и Турция ведут переговоры о поставках Анкаре истребителей F-16.