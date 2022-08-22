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49 минут назад

Боррель: ЕС развернет миссию по подготовке ВСУ в соседней стране

Елена Прошина

В одной из соседних с Украиной стран Евросоюза разместится тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских военных, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом пишет РИА Новости.

Боррель: ЕС развернет миссию по подготовке ВСУ в соседней стране
Фото: ReutersReuters

«Это будет не на Украине, а на территории соседней страны», - сказал он.

Он напомнил, что некоторые европейские страны уже ведут подготовку военных СБУ, в том числе для эксплуатации поставляемой украинским вооруженным силам техники.

«Украинские солдаты уже проходят подготовку в Польше, Чехии, Великобритании и Франции. Мы поставляем достаточно сложное вооружение, для его эксплуатации необходима подготовка», - сказал Боррель.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС развернет на Украине консультативную тренировочную военную миссию. Он сказал об этом 21 февраля, параметры и время развертывания на тот момент были неизвестны.

Армия,Жозеп Боррель,Дмитрий Кулеба,СБУ,ЕС,
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