Боррель: ЕС развернет миссию по подготовке ВСУ в соседней стране

В одной из соседних с Украиной стран Евросоюза разместится тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских военных, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом пишет РИА Новости.

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«Это будет не на Украине, а на территории соседней страны», - сказал он.

Он напомнил, что некоторые европейские страны уже ведут подготовку военных СБУ, в том числе для эксплуатации поставляемой украинским вооруженным силам техники.

«Украинские солдаты уже проходят подготовку в Польше, Чехии, Великобритании и Франции. Мы поставляем достаточно сложное вооружение, для его эксплуатации необходима подготовка», - сказал Боррель.