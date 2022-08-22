В США оценили российский Ка-52

«Так что, да, Ка-52 — отличный вертолет. Он может нести широкий спектр оружия, он быстр, и у него приличная дальность полета и потолок полета. И если вам когда-нибудь придется лететь против него или сражаться под ним, берегитесь. Особенно, если вы находитесь на лодке в радиусе 80 миль. Легко понять, почему Ка-52 занимает первое место во многих списках», — пишет We Are The Mighty.