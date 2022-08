В США оценили российский Ка-52

Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» может нести противотанковые ракеты нескольких видов и противокорабельные ракеты. Ка-52 обладает преимуществами перед американским AH-64 Apache. Возможности российской машины оценили в публикации We Are The Mighty.