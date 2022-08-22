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21 минуту назад

Минобороны РФ заявило о поражении восьми пунктов управления ВСУ

Алиса Селезнёва

Министерство обороны РФ сообщило о нанесении ударов по военным объектам, которыми за сутки было поражено восемь пунктов управления вооруженных сил Украины и уничтожены склады боеприпасов.

«За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах. Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Первомайское Николаевской области, Новоалександровка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Звановка, Славянск и Черкасское ДНР», - отметил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, по его словам, была уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, подавлены два взвода украинских реактивных систем залпового огня «Град», три взвода орудий «Гиацинт-Б» и два взвода гаубиц Д-30.

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Силами ПВО были уничтожены восемь реактивных снарядов HIMARS в районе Каховки Херсонской области, подчеркнул он.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по СИЗО в Еленовке, в котором находились украинские военнопленные. В результате погибли более 50 человек. На месте удара были обнаружены обломки снаряда от HIMARS.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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