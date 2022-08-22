Министерство обороны РФ сообщило о нанесении ударов по военным объектам, которыми за сутки было поражено восемь пунктов управления вооруженных сил Украины и уничтожены склады боеприпасов.

«За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах. Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Первомайское Николаевской области, Новоалександровка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Звановка, Славянск и Черкасское ДНР», - отметил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, по его словам, была уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, подавлены два взвода украинских реактивных систем залпового огня «Град», три взвода орудий «Гиацинт-Б» и два взвода гаубиц Д-30.

Силами ПВО были уничтожены восемь реактивных снарядов HIMARS в районе Каховки Херсонской области, подчеркнул он.