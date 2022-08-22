Минобороны заявило об уничтожении украинского ЗРК «Бук-М1»

Российские военнослужащие уничтожили радиолокационную станцию наведения украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в районе населенного пункта Рогань Харьковской области. Об этом в понедельник, 22 августа, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

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В военном ведомстве также отчитались о поражении пусковой установки ЗРК «Бук-М1» и радиолокационного комплекса контрбатарейной борьбы производства США в Донецкой народной республике (ДНР).