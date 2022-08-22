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1 час назад

Британский военный призвал сослуживцев готовиться к войне с Россией

Российская Газета

Британские военнослужащие и их семьи должны быть готовы к возможному участию в войне с Россией. Такое мнение выразил уоррент-офицер Пол Карни.

Британский военный призвал готовиться к войне с Россией
Фото: ReutersReuters

"Я прошу, чтобы вы обсудили с ними возможное развертывание прямо сейчас", - заявил Карни, слова которого приводит издание Soldier.

Он также призвал, чтобы военнослужащие знали контакты священников и отделов соцобеспечения.

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Ранее британские власти заявляли, что продолжат поддерживать Киев оружием и боеприпасами. Они выразили надежду на то, что до прямого столкновения с Москвой не дойдет.

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