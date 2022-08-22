Британский военный призвал готовиться к войне с Россией

Британские военнослужащие и их семьи должны быть готовы к возможному участию в войне с Россией. Такое мнение выразил уоррент-офицер Пол Карни.
"Я прошу, чтобы вы обсудили с ними возможное развертывание прямо сейчас", - заявил Карни, слова которого приводит издание Soldier.
Он также призвал, чтобы военнослужащие знали контакты священников и отделов соцобеспечения.
Ранее британские власти заявляли, что продолжат поддерживать Киев оружием и боеприпасами. Они выразили надежду на то, что до прямого столкновения с Москвой не дойдет.