На Украине заметили колонну американской военной техники

На территорию Украины зашла 200-метровая колонна американской военной техники. Об этом сообщает портал Avia.pro.

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По данным портала, на западе республики заметили 18 бронеавтомобилей International MaxxPro. Отмечается, что сейчас у Украины может быть уже около 80 американских бронеавтомобилей.

Ранее историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров предрек появление «афганских» самолетов в зоне проведения российской спецоперации на Украине.