МИД предупредил НАТО о последствиях игнорирования "красных линий"

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что деструктивный курс НАТО на игнорирование "красных линий", которые обозначила РФ, очень рискован.

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"Очевидно, что это чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями", – рассказал Рябков в интервью газете "Известия".

Также он предупредил о рисках применения ядерного оружия и подчеркнул, что страны, обладающие им, не должны допустить войны между друг другом.

"С обострением украинского кризиса, произошедшим по вине киевского режима и его западных покровителей, данный посыл не только не утратил актуальности, но и приобрел дополнительную значимость", – отметил он.

Рябков добавил, что Россия может применить ядерное оружие только в качестве ответа на нападение.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили о переброске самолетов МиГ-31 с ракетами "Кинжал" в Калининградскую область. В регионе размещены три таких летательных аппарата. Они будут вести круглосуточное боевое дежурство.

После замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич назвал такие действия угрозой со стороны России и предупредил о возможном ответе НАТО. Он также назвал основой для обеспечения безопасности Польши сотрудничество в рамках Североатлантического альянса.