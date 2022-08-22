Япония захотела расширить возможности по перехвату гиперзвуковых ракет

Министерство обороны Японии планирует включить в свой бюджетный запрос на 2023 финансовый год (начинается 1 апреля 2023 года) расходы на повышение потенциала по перехвату ракет гиперзвуковых систем вооружений. Об этом в понедельник сообщила газета Asahi.
"В настоящий момент эти ракеты будет достаточно сложно перехватить", - цитирует газета источник в оборонном ведомстве. Как отмечается в публикации, Токио в связи с этим беспокоят действия КНДР, которая в нынешнем году осуществила запуск не только баллистических ракет, но и гиперзвуковых. Кроме того, Минобороны Японии обращает внимание на успехи России и Китая в разработке соответствующих систем вооружений, добавила Asahi.
Япония обладает двухуровневой системой противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые предназначены для поражения баллистических ракет в середине траектории. В случае неудачи будет задействован второй уровень ПРО с применением систем Patriot PAC-3, способных перехватывать ракету на заключительном этапе полета.