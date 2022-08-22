Япония захотела расширить возможности по перехвату гиперзвуковых ракет

"В настоящий момент эти ракеты будет достаточно сложно перехватить", - цитирует газета источник в оборонном ведомстве. Как отмечается в публикации, Токио в связи с этим беспокоят действия КНДР, которая в нынешнем году осуществила запуск не только баллистических ракет, но и гиперзвуковых. Кроме того, Минобороны Японии обращает внимание на успехи России и Китая в разработке соответствующих систем вооружений, добавила Asahi.