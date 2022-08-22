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34 минуты назад

Швейцарию уличили в нарушении нейтралитета по Украине

Елена Прошина

Поддержав позицию стран Запада по ситуации вокруг Украины, швейцарские власти нарушили принципы нейтралитета, сообщает издание Blick со ссылкой на стратега входящей в правительство правоконсервативной Швейцарской народной партии Кристофа Блохера.

Швейцарию уличили в нарушении нейтралитета по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, молодых российских солдат убили украинские военные, которые, в свою очередь, вооружены западными странами, главным образом Соединенными Штатами и Евросоюзом. Эксперт отмечает, что Швейцария нарушила свой нейтралитет, «приняв сторону войны». Блохер не стал высказывать предположения о причинах российско-украинского конфликта.

19 августа сенат Швейцарии заявил о неприемлемости автономной санкционной политики, так как это противоречит верховенству закона и нейтралитета в государстве. Швейцария присоединилась к ограничительным мерам Европейского союза против Москвы. Как заявила депутат национального совета федерального собрания Селин Амодрю, страна фактически отказалась от своего нейтрального статуса после присоединения к санкциям против РФ, которые ввели западные страны.

Как считает замдиректора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Иван Нечаев, Швейцария утратила статус нейтрального государства после присоединения к антироссийским санкциям, а поэтому не имеет права представлять интересы Украины на территории РФ.

Армия,Иван Нечаев,МИД России,ЕС,
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