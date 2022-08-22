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1 час назад

В Запорожской области назвали причину атак на Мелитополь

Ura.Ruиещё 1

Атаки украинских беспилотников на Мелитополь нацелены на то, чтобы испортить первое празднование в регионе Дня флага России. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В Запорожской области назвали причину атак на Мелитополь
Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВладимир Жабриков © URA.RU

«Их атаки продиктованы бессильной злобой и пониманием того, как преобразились освобожденные города и заиграли красками государственного флага Российской Федерации. Мы впервые встречаем День государственного флага России. Именно этот праздник они пытаются нам испортить, но ничего у них не получится», — считает Рогов, его слова передает РИА «Новости».

Ранее российская противовоздушная оборона (ПВО) предотвратила удар украинского беспилотника в районе Мелитополя. «Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского в очередной раз попытались нарушить мирную жизнь освобожденного от нацистов города, пытаясь в бессильной злобе запугать мелитопольцев», — заявлял Владимир Рогов.

Россия проводит вынужденную спецоперацию на территории Украины с конца февраля этого года. Основные цели ВС РФ на этой территории — демилитаризация, денацификация, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате под контроль российскими солдатами были взяты Херсонская, Запорожская области, Луганская народная республика была полностью освобождена от украинских военных и националистов. Также освобождена значительная территория ДНР.

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Армия,Владимир Рогов,Верховный суд,
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